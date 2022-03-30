Эд Ширан, Камила Кабейо и другие звезды выступили на концерте для Украины и собрали 12 млн фунтов стерлингов

Эд Ширан на концерте для Украины. Кадр из видео: YouTube/ITV

Известные музыкальные исполнители приняли участие в благотворительном концерте в Бирмингеме "Концерт для Украины" и собрали более 12 миллионов фунтов стерлингов для беженцев, передает Би-би-си.

В концерте также приняла участие певица Джамала, которая в 2016 году победила на Евровидении, выступая от Украины.

Помимо нее выступили Эд Ширан, Камила Кабейо, Эмели Санде, Том Оделл, валлийская рок-группа The Manic Street Preachers, Snow Patrol, Энн-Мари, Бекки Хилл, Грегори Портер и другие.

Актеры Эдди Марсан и Тэмзин Грейг прочитали со сцены истории двух украинских беженцев. Им аккомпанировала шотландская скрипачка Никола Бенедетти. Затем было показано видео музыканта из Украины Ильи Бондаренко, который в подвале исполнял на скрипке народную песню.

Марсан зачитал историю Артема, который бежал из Украины в Румынию со своими детьми. А Грейг поведала историю Натальи, которой пришлось покинуть родной город на переполненном поезде. Позже она узнала, что ее университет и дом были разрушены.

Ведущим мероприятия был журналист сэр Тревор Макдональд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962807-ed-shiran-kamila-kabeyo-i-drugie-zvezdy-vystupili-na-kontserte-dlya-ukrainy-i-sobrali-12-mln-funtov-sterlingov/