Мединский разъяснит итоги переговоров с украинской стороной, сообщил Песков

Владимир Мединский. Фото: Sergei Kholodilin/Contributor/Getty Images

Песков сообщил, что глава российской делегации Владимир Мединский в среду разъяснит итоги переговоров с украинской стороной в Стамбуле Владимиру Путину, передает РИА Новости.

"Мой коллега Мединский разъяснит дополнительно, сегодня он собирается это сделать", - сказал пресс-секретарь Путина.

В переговорах с Украиной предстоит еще долгая работа, сообщил Песков. По итогам встречи констатировать чего-то многообещающего они также не могут.

Сроки украинско-российских переговоров не сокращались.

"Делегации [после раунда] поехали уже в свои центры дальше согласовывать и выверять позиции. Мы говорили о возможности в такие-то... числа проведения переговоров. Вот они состоялись вчера, здесь ничего не сокращалось, не урезалось", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Кремля говорит, что во время недавнего разговора Путина с Макроном, последний сказал, что выплата за российский газ рублями невозможна.

Напомним, украинско-российские переговоры состоялись 29 марта в Стамбуле и продолжались около трех часов. Российскую делегацию возглавил Мединский, украинскую - глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По итогам Россией было принято решение сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962823-medinskiy-razyasnit-itogi-peregovorov-s-ukrainskoy-storonoy-soobschil-peskov/