СМИ опубликовали список членов украинской делегации в Стамбуле

Украинская делегация прибывает на место переговоров. Кадр из видео: Telegram/РИА Новости

Переговоры Украины и России проходят в Стамбуле во дворце Долмабахче. В составе украинской делегации, прибывшей на место встречи, числятся восемь человек, передает Политика Страны.

Возглавляет украинскую делегацию Народный депутат и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Также на встречу прибыли:

- Министр обороны Алексей Резников; - Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк; - Нардеп Андрей Костин; - Нардеп Рустем Умеров; - Замминистра иностранных дел Николай Точицкий; - Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко; - Экс-замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый.

Сообщалось, что Арахамия начал переговоры с помощником Путина Владимиром Мединским в формате тет-а-тет.

На украинско-российские переговоры также прибыл Роман Абрамович, который успел побеседовать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962597-smi-opublikovali-spisok-chlenov-ukrainskoy-delegatsii-v-stambule/