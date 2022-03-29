СМИ опубликовали список членов украинской делегации в Стамбуле
Переговоры Украины и России проходят в Стамбуле во дворце Долмабахче. В составе украинской делегации, прибывшей на место встречи, числятся восемь человек, передает Политика Страны.
Возглавляет украинскую делегацию Народный депутат и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Также на встречу прибыли:
- Министр обороны Алексей Резников; - Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк; - Нардеп Андрей Костин; - Нардеп Рустем Умеров; - Замминистра иностранных дел Николай Точицкий; - Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко; - Экс-замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый.
Сообщалось, что Арахамия начал переговоры с помощником Путина Владимиром Мединским в формате тет-а-тет.
На украинско-российские переговоры также прибыл Роман Абрамович, который успел побеседовать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962597-smi-opublikovali-spisok-chlenov-ukrainskoy-delegatsii-v-stambule/