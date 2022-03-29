Главы делегаций России и Украины Мединский и Арахамия начали переговоры тет-а-тет в Стамбуле

Владимир Мединский и Давид Арахамия. Фото: Twitter/Михаил Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в своем Twitter, что главы делегаций Украины и России проводят отдельные переговоры в формате тет-а-тет.

"Переговоры глав делегаций. Давид Арахамия и Владимир Мединский. Об основных положениях переговорного процесса. Делегации параллельно работают по всему спектру спорных вопросов", - написал Подоляк.

Переговоры двух стран начались в 10:00 часов по мск (13:00 по времени Нур-Султана) во дворце Долмабахче в Стамбуле. Перед началом переговоров представители украинской и российской делегаций провели встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Позже последний отправился в Узбекистан с визитом.

На место переговоров прибыл российский олигарх Роман Абрамович. Ранее в WSJ рассказали о симптомах у него отравления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962592-glavy-delegatsiy-rossii-i-ukrainy-medinskiy-i-arahamiya-nachali-peregovory-tet-a-tet-v-stambule/