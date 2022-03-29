Абрамович побеседовал с Эрдоганом перед украинско-российскими переговорами

Абрамович и Эрдоган на переговорах. Фото: Telegram/РИА Новости

Российский олигарх Роман Абрамович перед началом украинско-российских переговоров побеседовал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.

Переговоры между Россией и Украиной начались в 10:00 по мск (13:00 по Нур-Султану) во дворце Долмабахче в Стамбуле. Перед этим президент Турции провел встречу с обеими делегациями, а затем отправился с визитом в Узбекистан. Во время обращения Эрдоган заявил, что их страна готова предоставить площадку для взаимодействия двух сторон.

Безопасность на месте переговоров усилена.

Российская делегация прибыла в Стамбул 28 марта.

На место переговоров прибыл Роман Абрамович. Он побеседовал с Эрдоганом.

Тем временем глава МИД Турции остается в Стамбуле, чтобы в случае надобности "оказать поддержку" двум делегациям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962585-abramovich-pobesedoval-s-erdoganom-pered-ukrainsko-rossiyskimi-peregovorami/