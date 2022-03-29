Песков рассказал, в каком случае Россия применит ядерное оружие

Дмитрий Песков. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, в каком случае Россия может задействовать ядерное оружие, передает РБК со ссылкой на службу PBS.

Песков отметил, что любой исход событий в Украине не является поводом для использования ядерного оружия. Последнее может быть применено лишь тогда, когда существует реальная угроза существованию России.

"У нас есть концепция безопасности, в которой очень четко указано, что только тогда, когда существует угроза существованию нашей страны, мы можем применить и применим ядерное оружие для устранения этой угрозы", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что угроза существования России и "военная операция в Украине" никак не связаны друг с другом.

Журналист PBS напомнил Пескову, что во время объявления "спецоперации" в Украине Путин предостерег другие государства от вмешательств в конфликт. Иначе "ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались".

Песков пояснил, что Путин имел в виду, что у России "есть возможность" пресечь действия тех, кто вмешался и наказать их.

"Никто не рассматривает применение, даже саму идею применения ядерного оружия", - сказал пресс-секретарь Кремля.

В военной доктрине России указывается, что страна имеет право использовать ядерное оружие в ответ на применение извне против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения. А также, если существует угроза существования России как государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962542-peskov-rasskazal-v-kakom-sluchae-rossiya-primenit-yadernoe-oruzhie/