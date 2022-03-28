Переговоры Украины и России в Турции могут начаться 29 марта
Новый раунд переговоров между делегациями России и Украины стартует завтра утром, 29 марта, в Стамбуле. Встреча будет проходить в закрытом формате, представителей прессы в здание не допустят.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, переговоры должны начаться в 13:30 по времени Нур-Султана.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что шансы на договоренность между Москвой и Киевом есть.
Также турецкое агентство "Анадолу" сообщает о том, что делегации России и Украины встретятся во дворце Долмабахче в Стамбуле.
Отмечается, что российские дипломаты уже прибыли в страну и временно разместились в гостинице. Прибытие украинской делегации также ожидается сегодня.
Напомним, что ранее о переговорах с Украиной в Стамбуле высказывался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Кроме того, указывалось, что российский лидер договорился о месте проведения переговоров лично с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962478-peregovory-ukrainy-i-rossii-v-turtsii-mogut-nachatsya-29-marta/