Седьмой рейс с покинувшими Украину казахстанцами вылетел в Алматы из Польши

Посадка. Фото: t.me/pressmfakz

Сегодня, 28 марта, с территории Польши в Алматы вылетел седьмой по счету репатриационный рейс, который доставит домой казахстанцев, покинувших Украину. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МИД Казахстана.

Указывается, что репатриационный рейс вылетел из города Катовице в 19:44 по времени Нур-Султана и должен приземлиться в Алматы.

На борту находятся 53 пассажира.

Таким образом, по данным МИД Казахстана, на сегодняшний день из Украины вывезено 900 граждан РК, из них 743 вернулись домой репатриационными самолетами.

Напомним, что шестой репатриационный рейс вылетел из Польши 16 марта. Он также прибыл в Алматы.

Также ранее сообщалось о том, что Казахстан направил новую партию гуманитарной помощи для граждан Украины.

Кроме того, сегодня Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за конфликта России и Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1962471-sedmoy-reys-s-pokinuvshimi-ukrainu-kazahstantsami-vyletel-v-almaty-iz-polshi/