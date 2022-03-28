Переговоры Украины и России в Стамбуле могут состояться 29 марта, сообщил Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры делегаций Украины и России в Стамбуле, скорее всего, начнутся 29 марта, передает РИА Новости.

"Сегодня они вряд ли продолжатся. Сегодня действительно делегации отправляются в Турцию. Но ожидаем, что завтра это может теоретически произойти", - сказал Песков.

Встречи Путина с Зеленским после переговоров в Стамбуле не будет.

О том, что украинско-российские переговоры состоятся 29-30 марта в очном формате, также сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

В канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана объявили, что следующая встреча представителей двух стран состоится в Стамбуле. Об этом ранее договорились сам Эрдоган и Путин.

Также член украинской делегации Подоляк предположил, что переговоры с российской стороной могут продлиться несколько недель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962425-peregovory-ukrainy-i-rossii-v-stambule-mogut-sostoyatsya-29-marta-soobschil-peskov/