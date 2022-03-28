Очередные переговоры России и Украины пройдут в Стамбуле

Флаг Турции. Фото: pexels.com

В канцелярии президента Турции сообщили, что следующий раунд российско-украинских переговоров состоится в Стамбуле, передает РИА Новости.

Об этом договорились главы России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

"В ходе переговоров Эрдоган подчеркнул необходимость скорейшего установления режима прекращения огня, достижения мира между Россией и Украиной и улучшения гуманитарной ситуации в регионе, а также заявил, что Турция будет и впредь всячески способствовать этому процессу", – говорится в заявлении канцелярии.

Отмечается, что помощник российского президента Владимир Мединский подтвердил дату очередных переговоров России и Украины – они пройдут 29-30 марта в очном формате, но место встречи не уточнил.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк в беседе с журналистами предположил, что переговоры с Россией могут продлиться еще как минимум несколько недель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962326-ocherednye-peregovory-rossii-i-ukrainy-proydut-v-stambule/