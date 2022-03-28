Япония пересмотрит закон об иностранной валюте, чтобы Россия не смогла обойти санкции

Фумио Кисида. Фото: Kyodo News via Getty Images

Во время парламентской сессии премьер Японии Фумио Кисида объявил, что они пересмотрят закон об иностранной валюте, чтобы не допустить обхода санкций Россией, передает Sankei.

"Разрешение на свободную конвертацию в криптоактивы станет лазейкой для обхода санкций, поэтому мы готовимся внести в парламент пересмотр закона об иностранной валюте, чтобы еще больше усилить эффективность санкций", - сказал Кисида.

Согласно законодательству, банки обязаны удостоверяться, не находится ли получатель денежных переводов под санкциями. Однако исключение делалось для криптовалютных операций.

Также министр финансов Синъюити Судзуки заявил, что законодательство Японии не имеет возможности конфисковать резервы иностранных Центробанков, включая Центробанк России.

"В целом, в нашем законодательстве, в том числе законе о Банке Японии, нет положений, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии", - сказал Судзуки на парламентском заседании.

Активы российского Центробанка в иенах оцениваются в 33 млрд, передает ТАСС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962387-yaponiya-peresmotrit-zakon-ob-inostrannoy-valyute-chtoby-rossiya-ne-smogla-oboyti-sanktsii/