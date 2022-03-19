Сколько могут продлиться переговоры с Россией, оценил член украинской делегации

Михаил Подоляк. Фото: Emin Sansar/Anadolu Agency/Getty Images

Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк в беседе с журналистами предположил, что переговоры с Россией могут продлиться еще как минимум несколько недель.

Об этом Подоляк заявил в беседе с корреспондентами Bloomberg.

Мирные переговоры с Россией могут продлиться как минимум "несколько недель", хотя есть признаки того, что позиция Москвы стала "более адекватной", заявил член украинской делегации Михаил Подоляк из своего офиса в Киеве.

Среди ключевых вопросов на переговорах, как отметил он, – гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и "политическое урегулирование спорных территорий".

"Этот процесс может затянуться", – сказал Подоляк, учитывая количество взаимоисключающих позиций. "Есть некоторые уступки, на которые мы точно не пойдем", – добавил он. "Мы не можем отдать какие-либо территории".

Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что нейтральный статус Украины, а также ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили свои позиции на переговорах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961572-skolko-mogut-prodlitsya-peregovory-s-rossiey-otsenil-chlen-ukrainskoy-delegatsii/