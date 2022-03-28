Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за конфликта России и Украины

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Заместитель Генпрокурора Казахстана Булат Дембаев обратился к казахстанцам в связи с появлением в Сети материалов касательно конфликта между Россией и Украиной. Обращение опубликовано на официальном сайте Генпрокуратуры.

"С февраля 2022 года в средствах массовой информации и социальных сетях активно размещаются материалы (публикации, видеосюжеты, посты, комментарии) относительно конфликта между Российской Федерацией и Украиной.

При этом отдельные из них сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в конфликте, умышленными провокационными высказываниями и заведомо ложной информацией с признаками разжигания национальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства граждан обеих сторон", - отметил он.

Также заместитель Генерального прокурора страны отметил, что некоторые пользователи социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, публично комментируя происходящие события, размещают в них сепаратистские призывы касательно целостности территории нашей страны.

Данные действия запрещены Конституцией Казахстана, общепризнанными международно-правовыми документами, участницей которых является наша страна, подчеркивает Дембаев.

В целях обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, недопущения дестабилизации общественно-политической ситуации, казахстанцев призвали не поддаваться на подобные провокационные высказывания и призывы в средствах массовой информации и социальных сетях.

"Разъясняем, что умышленное неправомерное участие гражданина Казахстана в военных действиях на территории иностранного государства, а равно умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, публичные призывы к нарушению целостности Казахстана, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций являются уголовно-наказуемыми деяниями (статьи 172, 174, 180 УК РК) и влекут лишение свободы до 10 лет", - отметил заместитель Генпрокурора.

Также граждан РК предупредили, что согласно статье 274 уголовного кодекса Казахстана, за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, в том числе с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, предусмотрено лишение свободы до семи лет.

"На основании изложенного призываем граждан и средства массовой информации, пользователей социальных сетей воздерживаться от совершения любых приведенных выше правонарушений, не допускать и предупреждать подобные провокационные высказывания и призывы", - заявил заместитель Генпрокурора.

Напомним, что ранее в Казахстане распространяли слухи об отправке военной техники в Украину. Минобороны РК опровергло эту информацию.

В начале марта заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов в кулуарах сената озвучил позицию Казахстана о ситуации в Украине. Он подчеркнул, что этот конфликт к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962417-genprokuratura-obratilas-k-kazahstantsam-iz-za-konflikta-rossii-i-ukrainy/