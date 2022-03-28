Роскомнадзор начал проверку российских СМИ, взявших интервью у Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskiy.official

Роскомнадзор сообщил в официальном Telegram-аккаунте, что ряд российских СМИ, включая тех, кто выполняет функции иноагента, взяли интервью у президента Украины Зеленского. Их призвали не публиковать данный материал.

"Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования", - говорится в сообщении.

Соответствующее заявление сделали также в Telegram Генеральной прокуратуры России.

По факту размещения материала будет дана правовая оценка. Также будет оценено содержание опубликованного материала с Зеленским.

Ранее Роскомнадзор ограничил в России доступ к сервису News.Google из-за распространения им "ложной" информации о событиях в Украине. Также был заблокирован доступ к белорусскому "Еврорадио".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962336-roskomnadzor-nachal-proverku-rossiyskih-smi-vzyavshih-intervyu-u-zelenskogo/