Доступ к белорусскому сайту "Еврорадио" ограничили в России

Логотип "Еврорадио". Фото: Еврорадио

Роскомнадзор ограничил доступ в России к белорусскому изданию "Еврорадио", передает РИА Новости со ссылкой на универсальный сервис ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.

Доступ к сайту был ограничен ведомством по требованию Генеральной прокуратуры России.

Отмечается, что нахождение сайта в реестре не означает, что к нему полностью ограничен доступ. Так как доступ может быть ограничен к отдельной странице сайта в Интернете.

Ранее Роскомнадзор официально внес Instagram в список запрещенных сайтов.

Также в начале марта в России ограничили доступ к таким СМИ, как DW, "Медуза", "Радио Свобода", "Русская службе BBC".

"Еврорадио" или "Европейское радио для Беларуси" было основано в 2005 году в Варшаве. Спустя несколько лет в 2009 году был открыт корреспондентский пункт в Минске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961096-dostup-k-belorusskomu-saytu-evroradio-ogranichili-v-rossii/