Здание Google. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Роскомнадзор ограничил доступ к News.Google в России из-за распространения интернет-сервисом "ложной информации" о событиях в Украине, передает РИА Новости.

"На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны", - говорится в сообщении.

По словам представителей ведомства, данный американский ресурс распространял неверную информацию о "спецоперации в Украине".

Ранее в России официально запретили Facebook и Instagram. Помимо этого были названы примерные сроки блокировки YouTube.

Также мы писали о создании аналога Instagram в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1961859-roskomnadzor-ogranichil-dostup-k-newsgoogle-v-rossii/