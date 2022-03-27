Минкульт Украины предложил ввести санкции против 47 российских артистов

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Министерство культуры и информационной политики Украины предложило ввести санкции против российских артистов и телеведущих, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Минкульт Украины представил расширенный санкционный список из 47 представителей российского шоу-бизнеса и СМИ, которые ранее выступали в поддержку властей РФ в нынешней ситуации.

В список вошли некоторые исполнители: Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вайнштейн (Джиган), Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Тимур Юнусов (Тимати).

Актеры: Никита Михалков, Владимир Машков, Дмитрий Харатьян, Яна Поплавская, Марат Башаров, Дмитрий Певцов.

Представители СМИ: Роман Бабаян, Алексей Гудошников, Наиля Аскер-заде.

Кроме того, в опубликованном списке оказались два юридических лица - владельцы спутникового телеканала "Союз".

Сообщается, что кабмин предложение министерства поддержал. Согласовать санкции теперь должны СНБО и президент Украины Владимир Зеленский.

Также глава ведомства Александр Ткаченко предупредил, что санкционный список может быть расширен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962315-minkult-ukrainy-predlozhil-vvesti-sanktsii-protiv-47-rossiyskih-artistov/