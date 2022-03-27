"Он убил американскую мечту": Трамп вновь заявил о провалах Байдена

Дональд Трамп. Фото: Sean Rayford / Stringer/ Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил нынешнюю администрацию в высокой инфляции и росте цен на бензин, а также в ухудшении ситуации вокруг Украины.

Бывший американский президент выступил перед своими сторонниками в Джорджии. Трамп заявил, что Джо Байден "убил американскую мечту", пишет Newsmax.

"Если взять пять худших президентов в истории США, посадить их вместе, то они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев. За год он убил американскую мечту",- заявил Трамп.

Экс-президент призвал американцев не терять надежды на то, что при правильном руководстве Америка станет сильнее и могущественнее.

По словам Трампа, Байдену не удалось предотвратить вторжения России в Украину.

Он также заявил, что Демократы оказались плохи в экономике и в вопросах инфляции.

Напомним, что недавно Дональд Трамп подал иск в федеральный суд США округа Флориды против Хиллари Клинтон и руководства Демократической партии.

Также экс-президент США считает, что ситуация вокруг Украины может привести к Третьей мировой войне. Бывший глава Белого дома заявил, что именно он удерживал Соединенные Штаты от мировых конфликтов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962279-on-ubil-amerikanskuyu-mechtu-tramp-vnov-zayavil-o-provalah-baydena/