"Он убил американскую мечту": Трамп вновь заявил о провалах Байдена
Экс-президент США Дональд Трамп обвинил нынешнюю администрацию в высокой инфляции и росте цен на бензин, а также в ухудшении ситуации вокруг Украины.
Бывший американский президент выступил перед своими сторонниками в Джорджии. Трамп заявил, что Джо Байден "убил американскую мечту", пишет Newsmax.
"Если взять пять худших президентов в истории США, посадить их вместе, то они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев. За год он убил американскую мечту",- заявил Трамп.
Экс-президент призвал американцев не терять надежды на то, что при правильном руководстве Америка станет сильнее и могущественнее.
По словам Трампа, Байдену не удалось предотвратить вторжения России в Украину.
Он также заявил, что Демократы оказались плохи в экономике и в вопросах инфляции.
Напомним, что недавно Дональд Трамп подал иск в федеральный суд США округа Флориды против Хиллари Клинтон и руководства Демократической партии.
Также экс-президент США считает, что ситуация вокруг Украины может привести к Третьей мировой войне. Бывший глава Белого дома заявил, что именно он удерживал Соединенные Штаты от мировых конфликтов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962279-on-ubil-amerikanskuyu-mechtu-tramp-vnov-zayavil-o-provalah-baydena/