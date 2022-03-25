Трамп подал в суд на Хиллари Клинтон

Дональд Трамп. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп подал иск в федеральный суд США округа Флориды против Хиллари Клинтон и руководства Демократической партии, передает РИА Новости.

Трамп обвиняет их в попытке повлиять на результаты выборов 2016 года путем ложных заявлений о его сговоре с Россией.

"В преддверии президентских выборов 2016 года Хиллари Клинтон и ее приспешники срежиссировали немыслимый заговор, потрясающий сознание и бросающий вызов демократическим устоям нации. Действуя заодно, ответчики злокозненным образом сговорились представить ложный нарратив о том, что их республиканский оппонент Дональд Дж. Трамп состоял в заговоре с враждебной иностранной державой", – говорится в заявлении бывшего американского лидера.

Как утверждает Трамп, их целью было "очернить" его и разрушить шансы на победу в президентских выборах.

Напомним, Дональд Трамп пообещал своим сторонникам вернуться в Белый дом в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962033-tramp-podal-v-sud-na-hillari-klinton/