Лидер группы "Бумбокс" попал под минометный огонь в Киеве (фото)

Андрей Хлывнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк сообщил, что попал под минометный обстрел в Киеве. На фотографиях, выложенных музыкантом, видно, что он получил ранения.

Еще в феврале стало известно о том, что музыканты украинской музыкальной группы вступили в ряды Сил территориальной обороны Украины.

Сегодня, 26 марта, вокалист группы сообщил, что попал под минометный обстрел и получил ранения. Фотографии Хлывнюк выложил в сториз в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, в подписи к одному фото он написал, что конвой его отряда потерял два пикапа.

"Я верю, что наши волонтеры с этим справятся", – добавил Хлывнюк.

Внимание: фотографии не рекомендуются к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Андрей Хлывнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski

Андрей Хлывнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski

Андрей Хлывнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962241-lider-gruppy-bumboks-popal-pod-minometnyy-ogon-v-kieve-foto/