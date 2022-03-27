США предоставят Украине помощь еще на 100 млн долларов

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США выделят Украине еще 100 млн долларов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен накануне. Деньги предназначены для укрепления потенциала министерства внутренних дел страны.

Государственный секретарь США уточнил, что эти средства будут направлены украинской стороне для помощи в области гражданской безопасности, передает CNN.

Также сообщается, что в Польше прошла встреча официальных лиц США и Украины. Глава Минобороны Резников заявил, что испытывает "осторожный оптимизм" после встречи с американским коллегой Ллойдом Остином, президентом Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном.

А глава МИД Украины Кулеба сообщил, что Штаты пообещали оказать дополнительную оборонную поддержку.

Напомним, что на днях страны НАТО сделали совместное заявление по ситуации в Украине. В ответ на действия России ввели в действие планы обороны альянса, развернули подразделения Сил реагирования НАТО и разместили контингент из 40 000 военных на своем восточном фланге.

Кроме того, Белый дом объявил, что Соединенные Штаты готовы принять к себе до 100 тысяч беженцев из Украины. Упор будет делаться на тех, у кого уже есть родственники в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962274-ssha-predostavyat-ukraine-pomosch-esche-na-100-mln-dollarov/