Страны НАТО сделали совместное заявление по ситуации в Украине

Представители стран-членов НАТО. Фото: nato.int

В четверг в Брюсселе состоялся экстренный саммит НАТО. По итогам саммита 30 стран-членов альянса опубликовали совместное заявление.

Несколько основных моментов из заявления:

Члены НАТО "решительным образом осудили" вторжение России в Украину и призвали Владимира Путина вывести вооруженные силы из Украины, а Беларусь – прекратить "свое соучастие в этом вторжении";

Участники альянса призвали Россию обеспечить быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и безопасный проход для гражданского населения, а также сделать возможной доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие осажденные города;

НАТО призывает Россию к "конструктивному участию в заслуживающих доверия переговорах" с Украиной для достижения конкретных результатов, начиная с устойчивого прекращения огня и продвигаясь к полному выводу своих войск с украинской территории;

Члены организации заявили, что полностью солидарны с президентом Зеленским, правительством Украины и гражданами, защищающими свою родину.

Организация призвала все государства, включая Китай, "поддерживать международный порядок, включая принципы суверенитета и территориальной целостности, закрепленные в Уставе ООН, воздержаться от поддержки военных усилий России в любом виде и от любых действий, которые помогают России обойти санкции".

Также члены НАТО заявили, что в ответ на действия России ввели в действие планы обороны альянса, развернули подразделения Сил реагирования НАТО и разместили контингент из 40 000 военных на своем восточном фланге наряду со значительными военно-воздушными и военно-морскими силами и средствами под непосредственным командованием НАТО при поддержке национальных развертываний членов НАТО.

Вместе с этим НАТО создает четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

С полным текстом заявления можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, во время выступления на том же саммите Владимир Зеленский попросил НАТО предоставить Украине 1 процент танков и самолетов альянса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962015-strany-nato-sdelali-sovmestnoe-zayavlenie-po-situatsii-v-ukraine/