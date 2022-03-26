Российским участникам спецоперации в Украине присвоят статус ветерана

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участникам операции в Украине будет присвоен статус ветеранов боевых действий.

"Законом устанавливается статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик", – пишет РИА Новости, приводя текст закона с интернет-портала правовой информации РФ.

Также уточняется, что реализация инициативы потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета. Об этом написали в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

Уточняется, что, по предварительным оценкам Министерства обороны РФ, необходимое допфинансирование составит около 5 млрд рублей в 2022 году.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данная инициатива позволит распространить на ветеранов налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962234-uchastnikam-spetsoperatsii-v-ukraine-prisvoyat-status-veterana-po-ukazu-putina/