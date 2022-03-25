США примут к себе до 100 тысяч украинских беженцев

Белый дом. Фото: Robert Alexander/Getty Images

Белый дом на официальном сайте объявил, что Соединенные Штаты готовы принять к себе до 100 тысяч беженцев из Украины. Упор будет делаться на тех, у кого уже есть родственники в стране.

"В частности, мы работаем над расширением и разработкой новых программ с упором на прием украинцев, члены семьи которых находятся в США", - говорится в сообщении.

США и страны Евросоюза координируют совместно свои действия, чтобы оказать поддержку Украине.

Кроме того, администрация Байдена заявила о готовности выделить украинцам один миллиард долларов в качестве гуманитарной помощи.

"С 24 февраля Соединенные Штаты уже предоставили более 123 миллиона долларов США в дополнение к работе соседних стран и Европейского Союза по приему и размещению миллионов беженцев", - гласит сообщение.

Это сумма включает в себя 48 миллионов для Польши, 30 миллионов для Молдовы, 10 миллионов - Румынии, девять миллионов - Венгрии и четыре миллиона - Словакии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962042-ssha-primut-k-sebe-do-100-tysyach-ukrainskih-bezhentsev/