Япония думает о введении дополнительных санкций против России

Фумио Кисида. Фото: Kyodo News via Getty Images

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что впечатлен мужеством и решимостью Зеленского и сообщил, что они намерены предоставить дополнительную гуманитарную помощь Украине, передает NHK.

Средства будут предоставлены в дополнение к ранее объявленной помощи в размере 100 миллионов долларов.

Помимо этого, по словам Кисиды, японское правительство думает над введением большего количества санкций против России.

Политик затронул также вопрос о возможности реформирования Совета Безопасности ООН, в который входит Россия. Кисида подчеркнул, что члены Совета несут большую ответственность за международный мир и стабильность. Но при этом Россия совершила "вопиющие действия".

Ранее Япония обновила санкционный список, куда вошли девять организаций и 15 граждан России, включая заместителей министра обороны и официального представителя МИД Марию Захарову.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961918-yaponiya-dumaet-o-vvedenii-dopolnitelnyh-sanktsiy-protiv-rossii/