Fitch аннулирует рейтинги российских компаний, попавших под санкции ЕС

Fitch Ratings. Фото: Matt Lloyd/Bloomberg via Getty Images

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings на официальном сайте сообщило об аннулировании рейтингов российских компаний, которые попали под санкции Евросоюза.

Мера также затронет их дочерние компании.

Рейтинги будут отозваны до 15 апреля 2022 года.

Сами Fitch Ratings сообщили о приостановке своей деятельности на территории России 7 марта текущего года. А 15 марта Евросоюз, в рамках введенных санкций, запретил предоставлять кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям или органам, которые были созданы в России.

Ранее агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг России на шесть ступеней до самого низкого уровня. Как утверждают в агентстве, проводимая российской стороной политика в ответ на ограничения продемонстрировала их неготовность нести обязательства по государственному долгу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961944-fitch-annuliruet-reytingi-rossiyskih-kompaniy-popavshih-pod-sanktsii-es/