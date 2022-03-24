Члены НАТО могут оставить Йенса Столтенберга на посту генсека из-за войны в Украине

Йенс Столтенберг: Gettty Images/JOHN THYS / Contributor

На сегодняшнем саммите, 24 марта, НАТО в Брюсселе члены альянса могут продлить мандат действующего генерального секретаря Йенса Столтенберга, передает RMF24.

Срок Столтенберга на посту генсека альянса истекает в сентябре этого года.

"В такой нестабильной ситуации в связи с войной в Украине необходимо продолжение. Нужно сохранить [на посту] человека, которого все знают, у которого есть опыт и признание", - говорит неназванный высокопоставленный дипломат НАТО.

Мандат Йенса Столтенберга может быть продлен на год. Но решение члены альянса должны поддержать единогласно.

В начале февраля стало известно, что Столтенберга избрали президентом центрального банка Норвегии. Однако, согласно неофициальной информации, он готов продолжить работу на посту генерального секретаря.

Сегодня, 24 марта, в Брюсселе пройдут сразу три саммита - НАТО, ЕС и G7.

Норвежское TV 2 сообщает, что Столтенберг все же останется на посту еще на один год. Сам же генсек заявил, что решение должны принять 30 государств-членов альянса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961959-chleny-nato-mogut-ostavit-yensa-stoltenberga-na-postu-genseka-iz-za-voyny-v-ukraine/