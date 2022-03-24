Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Украине

Линда Томас-Гринфилд. Кадр из видео: Twitter/Линда Томас-Гринфилд

Совет безопасности Организации Объединенных Наций решил отклонить предложенный Россией проект гуманитарной резолюции по Украине, передает DW.

Проект российской гуманитарной резолюции подразумевал прекращение огня для эвакуации гражданского населения в Украине. В поддержку из 15 членов Совбеза ООН высказались лишь Россия и Китай. Остальные члены в лице Франции, Великобритании, США, Индии, Ирландии, Кении, Мексики, Норвегии, Албании, Бразилии, Габона, Ганы, ОАЭ воздержались от голосования.

Для одобрения проект должен был получить хотя бы девять голосов в свою поддержку.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что они сняли запрос на голосование по этой резолюции. Но сам проект не отозвали.

При этом постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия пытается использовать Совбез для прикрытия "собственных агрессивных действий".

"Действительно шокирует, что у России есть наглость предлагать резолюцию, в которой просит международное сообщество решить гуманитарный кризис, который сама же Россия и создала", - заявила Томас-Гринфилд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961901-sovbez-oon-otklonil-rossiyskuyu-rezolyutsiyu-po-ukraine/