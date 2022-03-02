BMW приостанавливает производство в России и поставки автомобилей в страну

Иллюстративное фото: Roland Krivec/DeFodi Images via Getty Images

Немецкий автоконцерн BMW Group приостанавливает производство автомобилей на российском заводе "Автотор" в Калининграде. Приостановлены также поставки машин этого бренда на российский авторынок.

Об этом изданию РИА Новости сообщили в пресс-службе BMW.

"В связи с текущей геополитической ситуацией BMW Group приостанавливает поставки на российский рынок, а также локальное производство автомобилей.

Дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации", - говорится в сообщении компании.

Ранее о приостановке поставок автомобилей в Россию заявил американский автоконцерн General Motors, поставлявший в Россию автомобили марки Chevrolet.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958736-bmw-priostanavlivaet-proizvodstvo-v-rossii-i-postavki-avtomobiley-v-stranu/