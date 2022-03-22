Замглавы МИД России: Отношения России и США стоят на грани разрыва

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что отношения между Россией и Америкой "стоят на грани разрыва".

Как пишет РИА Новости со слов Рябкова, США должны остановиться и прекратить эскалацию отношений с Россией.

"Постановка вопроса о том, что нужно сделать (США - прим. ред.) для сохранения отношений, безусловно, правильная. Им просто нужно остановиться в своей эскалации, как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями.

Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России. Пока же мы видим нисходящий тренд по вине США в отношениях с нашей страной.

Мы воспринимаем это с сожалением, но это не оказывает никакого влияния на нашу решимость двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией", - сказал дипломат.

Говоря о санкциях, он заявил, что страна готова адаптироваться к санкциям со стороны США и Запада.

"Мы преодолеем эти трудности, решимость и воля есть... К тому же происходящее не стало неожиданностью, не стало чем-то экстраординарным.

Напомню, что более ста циклов санкций было применено США до начала спецоперации. Мы адаптировались к этим санкциям, адаптируемся и теперь. Здесь нету оснований для тревоги", - заверил Рябков.

Также замглавы МИД заявил, что отношения РФ и США стоят на грани разрыва по вине Вашингтона, и вопрос состоит лишь в том, какую линию в дальнейшем выберут Штаты.

"Вчера была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило отношения на грань разрыва.

Здесь нет ничего сверх того, что там было сказано. Я еще раз подчеркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США", - резюмировал дипломат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961770-zamglavy-mid-rossii-otnosheniya-rossii-i-ssha-stoyat-na-grani-razryva/