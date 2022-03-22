Зеленский пообещал выдвинуть на референдум вопрос о компромиссе с Россией

Владимир Зеленский. Кадр из видео: Facebook / Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из последних интервью заявил, что вопрос о компромиссе с Россией будет решаться на общенациональном референдуме.

Как пишет РБК со ссылкой на издание "Суспільне", это решение Зеленский объяснил тем, что потенциально договоренности между Россией и Украиной потребуют внесения изменений в законодательство и Конституцию страны.

"Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму.

Народ должен будет сказать и дать ответ о тех или иных форматах компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией", — сказал украинский лидер.

Отмечается, что заявление Зеленского было сделано после окончания четвертого раунда переговоров между Россией и Украиной. Встреча проходила в несколько этапов в режиме онлайн-конференции.

Напомним, 18 марта сообщалось, что Москва и Киев максимально сблизили позиции по статусу Украины.

Накануне, 21 марта, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил о том, что переговоры России и Украины должны были продолжиться. Позже в тот же день пресс-секретарь путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удовлетворены динамикой российско-украинских переговоров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961748-zelenskiy-zayavil-chto-vydvinet-na-referendum-v-ukraine-vse-kompromissy-s-rossiey/