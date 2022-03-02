Ford приостанавливает деятельность в России

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Американский автоконцерн Ford вслед за General Motors и BMW Group приостановил работу в России. Заявление компании по этому поводу появилось на официальном сайте концерна.

В компании выразили обеспокоенность "вторжением в Украину" и связанным с этим "угрозами миру и стабильности".

"Ситуация заставила нас пересмотреть нашу деятельность в России. Учитывая ситуацию, сегодня мы проинформировали наших партнеров по совместным предприятиям о том, что мы приостанавливаем нашу деятельность в России", - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что деятельность автоконцерна приостановлена до специального уведомления.

В заключение отмечается, что фонд Ford пожертвует 10 тысяч долларов для гуманитарной помощи гражданам Украины.

Ранее сообщалось, что производство автомобилей в России приостанавливает немецкий концерн BMW. Приостановлены также поставки машин этого бренда на российский авторынок.

О приостановке поставок автомобилей в Россию заявил американский автоконцерн General Motors, поставлявший в Россию автомобили марки Chevrolet.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958748-ford-priostanavlivaet-deyatelnost-v-rossii/