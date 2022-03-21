Facebook и Instagram официально запретили в России: суд вынес решение

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Тверской суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры России о запрете социальных сетей Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность.

Такое решение принял Тверской суд Москвы в понедельник, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Решение начнут исполнять немедленно, подчеркнули в суде.

Генпрокуратура объяснила данный иск желанием оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав.

Instagram проигнорировал более 4,5 тыс. требований об удалении фейков о спецоперации России в Украине и призывы к несанкционированным митингам, пишет издание.

По мнению прокуроров, экстремистская информация угрожает как отдельным людям, так и обществу в целом. Генпрокуратура подчеркивает, что компания нарушает собственные правила, разрешая призывы к убийствам российских военных.

Также в надзорном органе обратили внимание на тот факт, что решение не распространяется на мессенджер WhatsApp, который тоже принадлежит Meta. Кроме того, за использование сервисов людей наказывать не будут.

Напомним, что сначала Fаcebook частично заблокировали на территории РФ, после Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к Instagram, а также обратилась в суд с просьбой признать компанию Meta, которой кроме Instagram принадлежат также Facebook и WhatsApp, экстремистской организацией.

Это связано с тем, что в свете событий в Украине компания временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1961731-sud-zapretil-v-rossii-instagram-i-facebook/