В Кремле не удовлетворены динамикой российско-украинских переговоров, заявил Песков

Флаги России и Украины. Фото: MicroStockHub/Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удовлетворены динамикой переговоров между Россией и Украиной.

Песков пообщался с журналистами и рассказал им о переговорном процессе между странами, пишет РИА Новости.

"Степень продвижения на переговорах, наверное, не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны", - заявил он.

По словам пресс-секретаря Путина, российская сторона демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно.

Также Песков призвал всех, кто может влиять на украинскую сторону, использовать эту возможность, чтобы "сделать Киев более сговорчивым, более конструктивным".

Высказался пресс-секретарь президента и о вероятности встречи Путина и Зеленского. Как заявил Песков, до этого "нужно провести и согласовать результаты переговоров". Он пояснил, что пока нет никаких договоренностей, которые могли бы зафиксировать главы государств.

Напомним, что советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил о том, что переговоры России и Украины должны продолжиться 21 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961716-v-kremle-ne-udovletvoreny-dinamikoy-rossiysko-ukrainskih-peregovorov/