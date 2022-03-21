В Кремле не удовлетворены динамикой российско-украинских переговоров, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удовлетворены динамикой переговоров между Россией и Украиной.
Песков пообщался с журналистами и рассказал им о переговорном процессе между странами, пишет РИА Новости.
"Степень продвижения на переговорах, наверное, не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны", - заявил он.
По словам пресс-секретаря Путина, российская сторона демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно.
Также Песков призвал всех, кто может влиять на украинскую сторону, использовать эту возможность, чтобы "сделать Киев более сговорчивым, более конструктивным".
Высказался пресс-секретарь президента и о вероятности встречи Путина и Зеленского. Как заявил Песков, до этого "нужно провести и согласовать результаты переговоров". Он пояснил, что пока нет никаких договоренностей, которые могли бы зафиксировать главы государств.
Напомним, что советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил о том, что переговоры России и Украины должны продолжиться 21 марта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961716-v-kremle-ne-udovletvoreny-dinamikoy-rossiysko-ukrainskih-peregovorov/