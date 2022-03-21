Переговоры Украины с Россией должны продолжиться сегодня, заявил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: president.gov.ua

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил о том, что переговоры России и Украины должны продолжиться 21 марта.

Представитель украинской делегации сообщил корреспондентам "Страна.ua", что очередной раунд пройдет в понедельник.

"Да, конечно. Завтра утром. Следующий раунд. До этого шла крайне интенсивная работа в рабочих подгруппах", - пояснил Подоляк накануне.

Напомним, что на днях помощник Путина Владимир Мединский, возглавляющий на переговорах с Украиной российскую делегацию, заявил, что нейтральный статус Украины, а также ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили свои позиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961684-peregovory-ukrainy-s-rossiey-dolzhny-prodolzhitsya-segodnya-zayavil-podolyak/