В самопровозглашенной ДНР заявили, что Россия создала бесполетную зону над Донбассом

Иллюстративное фото: Pexels

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что Россия создала бесполетную зону над Донбассом, передает РИА Новости.

"Я думаю, да", - ответил Басурин на вопрос в эфире телеканала "Россия 24" о закрытии неба над Донбассом и бесполетной зоны.

Он также отметил, что в этом случае передавать комплексы самопровозглашенной ДНР не нужно. Контроля неба над Донбассом Россией достаточно.

Напомним, президент Зеленский неоднократно требовал от стран Запада закрыть небо над Украиной. Однако западные лидеры отказались от этой идеи.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что они не будут размещать свои силы на территории Украины и в небе над Украиной, чтобы не допустить конфликта альянса с Россией.

Ситуацию прокомментировал глава МИД России Лавров. Он заявил, что отказ НАТО ввести бесполетную зону свидетельствует о том, что в альянсе еще есть "здравомыслящие люди".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961471-v-samoprovozglashennoy-dnr-zayavili-chto-rossiya-sozdala-bespoletnuyu-zonu-nad-donbassom/