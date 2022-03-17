Генсек НАТО заявил, что альянс будет поддерживать Украину

Йенс Столтенберг. Фото: YouTube/phoenix

Страны НАТО единогласно решили, что не будут размещать свои силы на территории Украины и в небе над Украиной, чтобы не допустить конфликта альянса с Россией, передает ТАСС.

"Союзники [НАТО] едины в том, что НАТО не следует размещать силы на Украине или в небе над ней, потому что мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не распространился за пределы Украины", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам членов альянса, их прямое столкновение с Россией приведет к куда более масштабным и разрушительным последствиям в мире.

Но при этом страны НАТО будут всячески оказывать поддержку Украине, в том числе принятие беженцев.

"На следующей неделе главы государств и правительств стран - союзников альянса соберутся на чрезвычайный саммит НАТО. Речь пойдет о немедленном ответе и изменениях, которые мы должны внести в [архитектуру] нашей безопасности в долгосрочной перспективе", - сказал генсек НАТО.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил, что размещение миротворцев США и НАТО может усугубить и расширить войну за пределы Украины.

К слову, разместить вооруженную миротворческую миссию НАТО в этой стране предложил польский вице-премьер Ярослав Качиньский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961210-gensek-nato-zayavil-chto-alyans-budet-podderzhivat-ukrainu/