Лавров прокомментировал слова Зеленского о НАТО

Сергей Лавров. Фото: Rıza Özel/ dia images via Getty Images

Глава МИД России Дмитрий Лавров в интервью с РБК рассказал, что основной переговорной площадкой с украинской делегацией остается белорусский формат.

По словам Лаврова, на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анталье последний не выдвинул никаких новых идей. В переговорах двух сторон есть надежда на достижение компромисса.

К тому же Зеленский, как заявил Лавров, сделал в последнее время несколько "интересных заявлений". И его последнее утверждение, что в НАТО Украину не ждут, свидетельствует о том, что в Киеве "адекватность пробивает себе дорогу".

Лавров прокомментировал отказ НАТО закрывать небо над Украиной. По его словам, данное решение означает, что в альянсе еще имеются "здравомыслящие люди".

Одним из основных вопросов в переговорах является вопрос статуса русского языка и русскоязычных СМИ. А одна из важнейших задач, по мнению Лаврова, - демилитаризация Украины.

Даже если Россия вышла из Совета Европы, права человека в стране, предусмотренные Конвенцией, нарушаться не будут.

Глава МИД России отметил, что они никогда не имели претензий к украинскому народу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961074-lavrov-prokommentiroval-slova-zelenskogo-o-nato/