Макрон назвал войну в Украине "электрошоком" для НАТО
Президент Франции во время выступления с предвыборной программой 17 марта заявил, что война в Украине поспособствует "стратегическому разъяснению" роли НАТО в мире, передает Politico.
Во время выступления Макрон заявил, что "Россия только что применила электрошок" своим вторжением в Украину.
"Война, начатая [российским] президентом [Владимиром] Путиным, вносит ясность и создает у наших границ и на нашей европейской земле необычную угрозу, которая дает стратегическое разъяснение НАТО", - сказал Макрон.
Французский президент также пояснил, что лидеры Евросоюза на следующей неделе завершат в Брюсселе работу над "стратегическим компасом" НАТО.
В 2019 году высказывание Эммануэля Макрона об альянсе вызвало споры. Президент Франции заявил, что НАТО переживает "смерть мозга".
Напомним, в начале марта Макрон выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок. Первый тур намечен на 10 апреля, второй - на 24 апреля.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961454-makron-nazval-voynu-v-ukraine-elektroshokom-dlya-nato/