Конгресс США проголосовал за ограничение торговых отношений с Россией и Беларусью

Флаг США. Фото: Jim Young/Bloomberg via Getty Images

424 представителя двух партий проголосовали "за", восемь высказались против введения ограничения торговых отношений с Россией и Беларусью, передает CBS.

Байден заявил на прошлой неделе, что США в сотрудничестве со странами ЕС и "Большой семерки" намерены лишить Россию статуса "наибольшего благоприятствования".

Кроме того, Палата представителей США приняла меру о запрете на импорт российских нефти и газа, которая ожидает рассмотрения в Сенате.

Как пишет Newsweek, член республиканской партии, скандально известная Марджори Тейлор Грин была среди тех, кто высказался против лишения России и Беларуси преференциального торгового статуса.

Данный законопроект позволяет вводить новые налоги на российские и белорусские товары, которые ввозятся в США. Также это позволит главе американского правительства накладывать санкции без одобрения Конгресса.

На данный момент законопроект требует одобрения Сената.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961439-kongress-ssha-progolosoval-za-ogranichenie-torgovyh-otnosheniya-s-rossiey-i-belarusyu/