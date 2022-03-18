Конгресс США проголосовал за ограничение торговых отношений с Россией и Беларусью
424 представителя двух партий проголосовали "за", восемь высказались против введения ограничения торговых отношений с Россией и Беларусью, передает CBS.
Байден заявил на прошлой неделе, что США в сотрудничестве со странами ЕС и "Большой семерки" намерены лишить Россию статуса "наибольшего благоприятствования".
Кроме того, Палата представителей США приняла меру о запрете на импорт российских нефти и газа, которая ожидает рассмотрения в Сенате.
Как пишет Newsweek, член республиканской партии, скандально известная Марджори Тейлор Грин была среди тех, кто высказался против лишения России и Беларуси преференциального торгового статуса.
Данный законопроект позволяет вводить новые налоги на российские и белорусские товары, которые ввозятся в США. Также это позволит главе американского правительства накладывать санкции без одобрения Конгресса.
На данный момент законопроект требует одобрения Сената.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961439-kongress-ssha-progolosoval-za-ogranichenie-torgovyh-otnosheniya-s-rossiey-i-belarusyu/