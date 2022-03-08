Байден заявил о запрете США на импорт нефти и газа из России

Джо Байден. Фото: instagram.com/joebiden

Джо Байден в своем видеообращении заявил, что США запрещают импорт нефти и газа из России. По словам президента, это решение поддержали обе партии, передает РИА Новости.

"Это решение, которое получило поддержку обеих партий в конгрессе и, думаю, всей страны", - сказал глава государства.

Как добавил Джо Байден, США понимают, что не все союзники в Европе смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.

"Мы можем предпринять этот шаг, когда многие не могут", - отметил он.

При этом президент США признал, что цены на бензин на американских АЗС продолжат расти из-за санкций против РФ.

Напомним, ранее Джо Байден обратился к россиянам и заявил, что они не враги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959758-bayden-zayavil-o-zaprete-ssha-na-import-nefti-i-gaza-iz-rossii/