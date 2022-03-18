Блинкен вслед за Байденом заявил, что в Украине были совершены военные преступления

Энтони Блинкен. Кадр из видео: YouTube/ABC

На следующий день после того, как Байден назвал Путина военным преступником, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в Украине были совершены военные преступления, передает ABC.

"Вчера президент Байден сказал, что, по его мнению, в Украине были совершены военные преступления. Лично я с этим согласен. Преднамеренное нанесение ударов по гражданскому населению является военным преступлением", - сказал Блинкен.

Он сообщил, что эксперты Госдепартамента из Управления глобального уголовного правосудия уже начали документировать доказательства совершения "военных преступлений" в Украине.

Блинкен также выразил пессимизм по отношению к текущим украинско-российским переговорам.

Ранее на мероприятии в Белом доме президент Байден назвал Путина военным преступником. А на ежегодном обеде "друзей Ирландии" заявил, что российский президент является "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961427-blinken-vsled-za-baydenom-zayavil-chto-v-ukraine-byli-soversheny-voennye-prestupleniya/