Байден планирует лишить Россию статуса постоянного торгового партнера

Джо Байден. Фото: Getty Images/ Jim Watson/ Contributor

Байден планирует объявить в пятницу, что США наряду с ЕС и странами "Большой семерки" призовут к отмене статуса "наибольшего благоприятствования" для России, передает CNN.

Отмена данного статуса предполагает лишение постоянных нормальных торговых отношений с США.

Каждая страна, задействованная в этом замысле, будет осуществлять меру на основе своих национальных процессов. В США это акт Конгресса.

Ожидается, что Конгресс в ближайшее время представит закон.

Напомним, американский президент заявил, что США отказываются от импорта нефти и газа из России. Данное решение поддержали обе партии. Позже из списка исключили уран.

"Большая семерка" или G7 объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960216-bayden-planiruet-lishit-rossiyu-statusa-postoyannogo-torgovogo-partnera/