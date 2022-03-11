Байден планирует лишить Россию статуса постоянного торгового партнера
Байден планирует объявить в пятницу, что США наряду с ЕС и странами "Большой семерки" призовут к отмене статуса "наибольшего благоприятствования" для России, передает CNN.
Отмена данного статуса предполагает лишение постоянных нормальных торговых отношений с США.
Каждая страна, задействованная в этом замысле, будет осуществлять меру на основе своих национальных процессов. В США это акт Конгресса.
Ожидается, что Конгресс в ближайшее время представит закон.
Напомним, американский президент заявил, что США отказываются от импорта нефти и газа из России. Данное решение поддержали обе партии. Позже из списка исключили уран.
"Большая семерка" или G7 объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960216-bayden-planiruet-lishit-rossiyu-statusa-postoyannogo-torgovogo-partnera/