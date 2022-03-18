Эксперт из США оценила состояние Украины и России

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Эксперт из Американского института предпринимательства выразила мнение о текущей ситуации в Украине и России, передает CNN.

Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Элизабет Броу говорит, что российский президент, вероятно, был очень удивлен и даже "запуган" санкциями, которые обрушились со стороны международного сообщества. И сейчас "обеспокоен" вероятной последующей реакцией россиян.

"Россия явно рассчитывала на быстрый и решительный успех, которого не произошло. Им противостоят более сплоченные и лучше подготовленные украинские военные, чем Россия могла себе представить", - говорит Брау.

Наряду с этим британское министерство обороны в Twitter заявило, что российский план вторжения в Украину "в значительной степени застопорился на всех фронтах".

Однако, как утверждается в статье, заметное замедление со стороны российских войск не означает их "отступления". И может являться частью тактики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961410-ekspert-iz-ssha-otsenila-sostoyanie-ukrainy-i-rossii/