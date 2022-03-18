Зеленского и народ Украины выдвинули на Нобелевскую премию мира

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Европейские политики выдвинули президента и народ Украины на Нобелевскую премию мира и попросили комитет принять заявку, несмотря на истекший срок подачи, об этом говорится в открытом письме Нобелевскому комитету.

"Смелые украинские мужчины и женщины борются за сохранение демократии и самоуправления. От непокорного демократически избранного президента Украины Владимира Зеленского до человека, который со слезами на глазах прощается со своей семьей, чтобы бороться за свою страну. Люди всей Украины борются против сил авторитаризма. Наши слова сострадания и поддержки вряд ли могут воздать должное жертвам, которые они приносят во имя принципов прав человека и мира", – указано в обращении.

Срок подачи кандидатур завершился 1 февраля, однако европейские политики попросили комитет продлить прием заявок и принять кандидатуру Владимира Зеленского и украинского народа.

"Хотя мы понимаем, что это нарушение процедуры, мы считаем, что это нарушение оправдано нынешней беспрецедентной ситуацией. Наша демократическая обязанность – противостоять авторитаризму и поддерживать народ, который борется за демократию и свое право на самоуправление", – отмечается в письме.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix будет транслировать в США сериал "Слуга народа" с украинским президентом Владимиром Зеленским в главной роли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961413-zelenskogo-i-narod-ukrainy-vydvinuli-na-nobelevskuyu-premiyu-mira/