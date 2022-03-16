Япония запретила вывозить в Россию и Беларусь более 300 товаров и технологий

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Власти Японии запретили вывозить в Россию и Беларусь почти 300 наименований товаров и технологий. Санкции коснутся оборонной и нефтедобывающей промышленности, передает Japan Today.

Согласно данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, 18 марта вступит в силу эмбарго на экспорт 266 товаров, а также 26 технологий. Кроме того, вводится запрет экспорта нефтеперерабатывающего оборудования и сопутствующих технологий.

Как пишет издание, теперь Россия не сможет получать ряд полупроводников, программ для конструирования микрочипов, программное обеспечение для проектирования. Помимо этого, Япония своим компаниям запрещает сотрудничество с 49 российскими компаниями, связанными с военным производством, а также с двумя белорусскими организациями, включая государственные учреждения и производителей самолетов и кораблей.

Япония пошла на такой шаг после того, как введенные санкции против России не оказали эффекта, а "Москва усиливает свои атаки" на Украину. Беларусь же обвиняют в пособничестве российской агрессии.

Ранее Япония обещала принятым беженцам из Украины годовую визу и разрешение на работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960968-yaponiya-zapretila-vyvozit-v-rossiyu-i-belarus-bolee-300-tovarov-i-tehnologiy/