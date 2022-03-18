Австралия ввела новые санкции против 11 российских банков и госучреждений

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В Австралии введены санкций против еще 11 банков и государственных учреждений России, передает РИА Новости.

В заявлении главы МИД Австралии Марис Пейн говорится, что в санкционный список включены Фонд национального благосостояния России и министерство финансов этой страны.

"Учитывая недавнее включение в список Центрального банка России, теперь санкции Австралии затрагивают все государственные структуры России, ответственные за выпуск или управление суверенным долгом", – отметила Марис Пейн.

Австралийские власти ввели ограничения против Сбербанка, Газпромбанка, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанка, Совкомбанка, Новикомбанка, Альфа-банка, Московского кредитного банка. Глава МИД страны подчеркнула, что на эти банки приходится 80% всех банковских активов России.

Обновленный санкционный список Австралии также коснулся российских олигархов. К 41 бизнесмену и членам их семей добавили миллиардеров Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга.

Ранее власти Австралии ввели санкции против 33 российских олигархов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961385-avstraliya-vvela-novye-sanktsii-protiv-11-rossiyskih-bankov-i-gosuchrezhdeniy/