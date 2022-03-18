Россия запросит срочное заседание ООН по биолабораториям США в Украине

Василий Небензя. Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что они снимают запрос на голосование 18 марта по проекту резолюции о гуманитарной ситуации в Украине, передает ТАСС.

"На нас выходят коллеги из многих делегаций и жалуются на беспощадное давление и выкручивание рук со стороны западных партнеров вплоть до экономического шантажа и угроз", - заявил Небензя на заседании Совета безопасности ООН.

Он добавил, что США и Албания распространили письмо, в котором призвали другие страны-члены ООН не спонсировать их резолюцию.

Сам проект резолюции Россия отзывать не будет. Но запрос придется отозвать.

"Вместо этого мы запросим срочное заседание, чтобы обсудить тему биолабораторий США в Украине с учетом новых документов, попавших в распоряжение в ходе специальной военной операции. Сейчас направим соответствующее письмо председательству ОАЭ [в СБ ООН]", - говорит Небензя.

Напомним, официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что они намерены предоставить анализ документов о программе создания компонентов биологического оружия в Украине.

О деятельности в этой стране более 30 биолабораторий США заявил также глава войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

Вслед за этим китайские СМИ опубликовали материал, где призвали американское правительство рассказать о своих лабораториях в Украине.

Штаты, в свою очередь, заявили, что Россия такими заявлениями пытается оправдать свое нападение на Украину. Информацию о биолабораториях опроверг Зеленский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961381-rossiya-zaprosit-srochnoe-zasedanie-oon-po-biolaboratoriyam-ssha-v-ukraine/