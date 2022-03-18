Нидерланды заморозили 200 млн евро российских активов из-за санкций

Центральный банк Нидерландов. Фото: dnb.nl

Глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот заявил, что финансовые учреждения страны заморозили российские активы на сумму более 200 млн долларов из-за санкций против России, передает NOS.

Министр финансов Нидерландов Сигрид Кааг накануне сказала, что их банки заморозили российские активы на шесть миллионов евро. Затем глава центрального банка Нидерландов заявил, что сейчас сумма составляет более 200 млн евро.

Но, как отметил Клаас Кнот, в их стране большинство связей с Россией осуществляется через трастовые компании.

"Это административные офисы, но самих активов нет в Нидерландах. Нечего замораживать", – пояснил Глава центрального банка страны.

Отмечается, что трастовые компании прекращают предоставлять финансовые услуги российским клиентам.

Ранее в Италии заморозили активы бизнесмена Алишера Усманова на 66 млн евро.

Испания арестовала яхту российского олигарха стоимостью 140 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961372-niderlandy-zamorozili-200-mln-evro-rossiyskih-aktivov-iz-za-sanktsiy/