Фармкомпании Pfizer и Lilly останавливают клинические испытания в России

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Крупные иностранные фармацевтические компании Pfizer, Lilly, Sanofi высказались о своей деятельности в России.

Компания Lilly на своем сайте сообщила, что приостанавливает инвестиции, клинические испытания, рекламную деятельность в России. Представители компании заявили, что в дополнение к благотворительным пожертвованиям они передадут Украине запас жизненно важных лекарств.

Объявила о временном прекращении клинических испытаний и приостановке инвестиций компания Pfizer. В официальном заявлении говорится, что их перенесут на другие площадки за пределами России.

Прибыль российского филиала будет направлена на гуманитарные нужны Украины.

Но приостанавливать поставку своих лекарств в Россию Pfizer не будет.

"Прекращение доставки лекарств, в том числе для лечения рака или сердечно-сосудистых заболеваний, приведет к значительным страданиям пациентов и потенциальной гибели людей, особенно среди детей и пожилых людей", - говорится на сайте.

Датская Novo Nordisk пожертвовала 7,4 млн евро Украине и пообещала "сделать все возможное", чтобы пациенты с хроническими заболеваниями в этой стране получали нужные препараты.

Компания Sanofi в заявлении сообщила, что продолжит клинические испытания в России и поставку жизненно важных препаратов.

Но приостановит любую медийную или рекламную деятельность в стране. Также фармкомпания пожертвует пять миллионов евро Красному Кресту для Украины.

Недавно биофармацевтическая компания AbbVie решила приостановить поставки в Россию ботокса и филлеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961283-farmkompanii-pfizer-i-lilly-ostanavlivayut-klinicheskie-ispytaniya-v-rossii/